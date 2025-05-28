شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاوقاف: أفكار "اتحاد بشباها" واعدة وسنبدأ دراستها من اليوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أسامة الأزهرى - وزير الأوقاف، الدكتور أشرف صبحى - وزير الشباب والرياضة، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لاستعراض مقترحات قيّمة من "اتحاد بشبابها" وبحث سبل تنفيذها بالتعاون بين الوزارتين من أجل تعزيز الوعى الديني الوسطى بين الشباب، وترسيخ القيم الأخلاقية والروحية، وتوسيع دائرة التأثير لتشمل جميع فئات المجتمع، وتعزير تمكين الشباب وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

حضر اللقاء عدد من قيادات الوزارتين وأعضاء "اتحاد بشبابها"، وتخلله استعراض عدد من الملفات المحورية التى تتعلق بالشباب والملتقيات والبرامج والمبادرات المقترحة للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف؛ ومن بينها مبادرات حملت أسماء "عززها"، و"بصمة فى الطريق"، و"مساجدنا حياة"، و"كُتَّاب بشبابها"، و"المتحف الافتراضى الإسلامي".

وفى كلمته، رحب الدكتور أسامة الأزهرى بالمقترحات والأفكار القيمة المقدمة من الاتحاد، مؤكدًا تشكيل فريق مشترك اعتبارًا من اليوم لتدارس الأفكار وبحث سبل تنفيذها أو إدماجها مع القائم منها على أرض الواقع؛ معتبرًا أن لقاء اليوم سيكون نواة لتعاون كبير بين وزارة الأوقاف والاتحاد عن طريق وزارة الشباب والرياضة.

من جانبه وجه الدكتور أشرف صبحى الشكر إلى الدكتور أسامة الأزهرى، شاكرًا له حفاوة استقباله المعهود، ولقاء أعضاء "اتحاد بشبابها". وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تسعى بجدية والتزام إلى تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو الارتقاء بالمجتمع من كل الجوانب، وهو ما يتجسد فى الدور الكبير الذى يقوم به الاتحاد إلى جانب مختلف الاتحادات والكيانات الشبابية التى أُشهِرَت فى الآونة الأخيرة وانتشرت بكل ربوع مصر لخدمة الشباب خصوصًا والمواطنين عمومًا.