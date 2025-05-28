شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: القضاء الإدارى قضى بعدم قبول دعوى "مواقيت لإلحاق العمالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل، إن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، قد قضت بعدم قبول الدعوى رقم 2390 لسنة 79 قضائية، المقامة من احدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ضد وزارة العمل ، وذلك لانتفاء القرار الإداري.

وتعود وقائع الدعوى إلى ما ذكره ممثل الشركة من أن الإدارة المختصة بوزارة العمل امتنعت عن استلام أوراق تجديد ترخيص الشركة. غير أن المحكمة رأت أن ما ادعته الشركة لا يشكل قرارًا إداريًا نهائيًا يمكن الطعن عليه، ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى.

ويؤكد هذا الحكم على المبادئ المستقرة في القانون الإداري، بشأن ضرورة توافر القرار الإداري كشرط جوهري لقبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة.



