شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: الشركات الأمريكية أبدت اهتماما كبيرا للاستثمار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، الشعب المصري ، ببدء شهر ذي الحجة، وقرب حلول عيد الأضحى، مشيرا إلي المنتدي المصرى الأمريكى، وأهميته خاصة وإنها الزيارة الأولى لرئيسة غرفة التجارة الأمريكية.

وتابع فى مؤتمر صحفي أن رئيسة غرفة التجارة الأمريكية قالت نصاً" سأكون سفيرة لمصر فى الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدا أن الشركات الأمريكية أبدت اهتمام كبير للاستثمار فى مصر.