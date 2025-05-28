شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: الاتفاق مع أمريكا يتضمن إطلاق سراح 10 محتجزين مقابل أسرى فلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حركة حماس إن الاتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين وجثث مقابل إطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين.

وأضافت أن الاتفاق مع مبعوث واشنطن ستيف ويتكوف يتضمن تدفق المساعدات وتولي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق.

وقالت "نبذل جهودا كبيرة لوقف الحرب على قطاع غزة وكان آخرها التوصل لاتفاق مع المبعوث الأمريكي ويتكوف"

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ما زال هناك 20 رهينة أحياء في غزة وهناك 28 قد فارقوا الحياة.

واعتبر أن إسرائيل تمكنت من إعادة 197 من المختطفين من غزة، بفضل الضغط العسكري على حماس

وأضاف "في الوقت الذي تعمل فيه المعارضة على تشويه سمعتي أعمل بلا كلل لإعادة جميع المختطفين"

وفي سياق آخر، جددت كايا كالاس مفوضة السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الدعوة العاجلة لتقديم المساعدات فورا ودون عوائق في غزة، ووقف إطلاق نار مستدام وإطلاق سراح الرهائن.

دعت مفوضة السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى ضرورة عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدة على دور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات الإنسانية.

أدانت مفوضة السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بشدة عنف المستوطنين المستمر في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن الاعتداءات والترهيب وحرق الممتلكات تؤدي لتهجير المجتمعات الفلسطينية.