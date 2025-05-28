شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: مازال هناك 20 رهينة أحياء في غزة و28 فارقوا الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ما زال هناك 20 رهينة أحياء في غزة وهناك 28 قد فارقوا الحياة.

واعتبر أن إسرائيل تمكنت من إعادة 197 من المختطفين من غزة، بفضل الضغط العسكري على حماس

وأضاف "في الوقت الذي تعمل فيه المعارضة على تشويه سمعتي أعمل بلا كلل لإعادة جميع المختطفين"

وفي سياق آخر، جددت كايا كالاس مفوضة السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الدعوة العاجلة لتقديم المساعدات فورا ودون عوائق في غزة، ووقف إطلاق نار مستدام وإطلاق سراح الرهائن.

دعت مفوضة السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى ضرورة عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدة على دور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات الإنسانية.

أدانت مفوضة السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بشدة عنف المستوطنين المستمر في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن الاعتداءات والترهيب وحرق الممتلكات تؤدي لتهجير المجتمعات الفلسطينية.