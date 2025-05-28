شكرا لقرائتكم خبر عن إيهود أولمرت: إسرائيل ترتكب جرائم حرب فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود أولمرت، إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة، معتبرا أن دعوة وزراء إسرائيليين لتجويع سكان غزة وإبادتهم هي دعوة لجريمة حرب دون أن يعلق رئيس الوزراء على ذلك.

وأضاف، أن توسيع الحرب لا غرض ولا هدف عسكري يمكن تحقيقه منه، وقال: "كلنا على يقين تام بأنه لا يوجد أي هدف يمكن تحقيقه يبرر الاستمرار في هذه العملية أو توسيعها".

ومن جانب آخر، قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن فرض النزوح القسري واستخدام التجويع كسلاح هو جريمة حرب يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، ويجب محاسبته عليها.

وأكد الشوا فى تصريحات لـ "النيل للأخبار"، أن سلطات الاحتلال ملزمة بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وتأمين وصولها إلى المستحقين وليس منعها أو التدخل في عملية التوزيع، مؤكدا أن ما يتم توزيعه من مساعدات هو كمية قليلة لا ترتقى إلى مستوى كونها مساعدات حقيقية يمكن أن تقدم للفلسطينيين.

وفيما يتعلق باستبدال منظومة العمل الإنساني باستخدام مسلحين لتوزيع المساعدات، أكد أنه أمر غير مسبوق، منددا بإجبار جيش الاحتلال، المدنيين الفلسطينيين على الذهاب لمسافات طويلة وفي طرق وعرة للوصول إلى هذا الموقع العسكري المحاط بأسلاك شائكة ومسلحين وحراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي لتلقى كمية قليلة من المساعدات.

وأضاف أن منظومة العمل الإنساني قامت بدور كبير رغم القيود التي يفرضها الاحتلال والاعتداءات المستمرة بحق هذه المنظومة الإنسانية التي تتكون من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات الأهلية الفلسطينية، مبينًا أن إسرائيل تحاول تضليل المجتمع الدولي بأنها تقوم بإدخال المساعدات إلى غزة، ولكن ما ظهر من صور بالأمس فضح الاحتلال ومخططاته الخبيثة.