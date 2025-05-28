شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينعى اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

نعى مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بخالص الحزن وعميق الأسى، اللواء أركان حرب محمد علي مصيلحي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، الذي وافته المنية بعد رحلة عطاء تميزت بالإخلاص والعمل الوطني الجاد.

وأكد مجلس الوزراء أن اللواء محمد علي مصيلحي الشيخ بذل جهودا كبيرة خلال مسيرة حياته، ومناصبه التي تقلدها، وخاصة في أثناء شغله حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية.

من جانبه، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بخالص العزاء والمواساة لعائلة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.