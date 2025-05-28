شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تجدد دعوتها للمصريين بالخارج للمشاركة بمؤتمر "من كل مكان ..مصر العنوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد نائب وزير الخارجية السفير نبيل حبشى، دعوته إلى أبناء مصر المقيمين بمختلف دول العالم للمشاركة فى النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، والتي تعقد تحت شعار "من كل مكان ..مصر العنوان "، يومي 3 - 4 أغسطس المقبل بالقاهرة الجديدة، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

وبحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأكد السفير نبيل حبشي، في تصريح اليوم الأربعاء، أهمية هذا المؤتمر السنوي لبحث تعزيز سبل رعاية المصريين بالخارج ومناقشة كافة القضايا والموضوعات التي تهمهم والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم والاستجابة لمطالبهم، داعيا أبناء مصر حول العالم إلى سرعة التسجيل لحضور المؤتمر.

وذكر نائب وزير الخارجية بأن باب التسجيل لحضور المؤتمر متاح حتى 1/6/2025 على الرابط التالي

: https://forms.gle/sn9BxSPFpMLi6Ez8A