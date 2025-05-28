شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون مؤيدون لفلسطين يجبرون سفير إسرائيل على مغادرة حرم جامعى بالسنغال والان مع تفاصيل الخبر

اضطر السفير الإسرائيلي لدى السنغال يوفال واكس إلى مغادرة حرم جامعي في داكار عاصمة السنغال، بعد أن احتج الطلاب على وجوده ورددوا شعارات مؤيدة للفلسطينيين.

وكان واكس قد تلقى دعوة للتحدث في مؤتمر حول ممارسات العلاقات الدولية في جامعة الشيخ أنتا ديوب (UCAD)، وهي أكبر وأبرز مؤسسة للتعليم العالي في البلاد.

ولكن بمجرد وصوله، تجمع العشرات من الطلاب خارج القاعة، وهم يهتفون "فلسطين حرة"، و"غزة حرة"، و"إسرائيل مجرمة حرب".

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر الإنترنت طلابا يلوحون بالأعلام الفلسطينية ويطلقون صيحات الاستهجان ضد السفير المعين حديثا، ويمنعونه من إلقاء كلمته.

ورافق الأمن واكس إلى خارج الحرم الجامعي، وغادره دون أن يخاطب الحضور، وواصل المتظاهرون ملاحقته، وهم يهتفون بالشعارات ويلوحون بالأعلام أثناء مغادرته.

وقدم واكس، الذي يشغل أيضا منصب السفير غير المقيم لإسرائيل في جامبيا وغينيا وغينيا بيساو والرأس الأخضر وتشاد، أوراق اعتماده إلى الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فايي في الثامن من مايو الجارى.



السفير الاسرائيلى فى السنغال يغادر الحرم الجامعى