شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تشارك فى معرض بورصة السياحة الصينية بمدينة شنغهاي والان مع تفاصيل الخبر

في إطار مشاركتها الفعالة في معرض بورصة السفر الصينية ITB China 2025، والمُقام في الفترة من 27 إلى 29 مايو بمدينة شنغهاي، شهد جناح مصر للطيران نشاطًا مكثفًا تمثل في توقيع بروتوكولات تعاون جديدة، وعقد لقاءات ثنائية مع كبرى وكالات السفر والسياحة، في خطوة تعكس حرص مصر للطيران على التوسع داخل السوق الصيني وتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وخلال فاعليات المعرض قام وزير السياحة والفنون والثقافة في ماليزيا بزيارة الجناح في بداية الفعاليات، حيث أشاد بالدور الذي تلعبه شركة مصر للطيران في سوق السفر والسياحة مشيدًا بمكانتها المتميزة في السوق الإقليمي والدولي.

ووقعت مصر للطيران بروتوكول تعاون مع شركة HUAWEI العالمية، ويهدف إلى تنظيم رحلات سياحية إلى المقاصد السياحية المصرية المتميزة، مثل الأقصر وأسوان والغردقة، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لتنشيط السياحة بالتعاون مع وكلاء السياحة المحليين والدوليين.

وفي سياق متصل، قام السفير محمد رسلان، القنصل العام لمصر في شنغهاي، ونائبته، بزيارة جناح مصر للطيران، حيث ناقشا مع مسؤلي الشركة عددًا من الموضوعات المتعلقة بدعم العلاقات السياحية مع السوق الصيني وتعزيز سبل التعاون مع وكلاء السياحة المحليين.

كما شهد جناح مصر للطيران في المعرض لقاءات مثمرة مع عدد من أبرز وكالات السياحة الصينية، من بينها وكالة FLIGGY – ثاني أكبر وكالة سفر وسياحة في الصين – حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون في شهر يونيو المقبل، إلى جانب مناقشة فرص التعاون مع وكالة HCG Travel Group لفتح مجالات عمل جديدة داخل السوق الصينية بالإضافة إلي GZL أكبر شركة سياحة حكومية مصدرة للسياحة خارج الصين.

وخلال الفاعليات، صرح طارق العدوي نائب رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن التعاقد مع شركة HUAWEI سيمتد لمدة عام ويتضمن نقل عدد من السائحين خلال تلك الفترة.

واختتمت فعاليات المعرض بإقامة قرعة علنية داخل جناح الشركة للفوز بتذكرتي سفر ونماذج لطائرات مصر للطيران، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من زوار الجناح، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالسوق المصري من جانب الزائرين والمهنيين في قطاع السفر والسياحة بالصين.

وضم وفد مصر للطيران كل من طارق العدوي مساعد رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، و خالد فؤاد مدير مكتب مصر للطيران بالصين و أحمد وجدى مدير عام الإدارة العامة للتسويق، وفريق عمل التسويق والدعاية والإعلام.