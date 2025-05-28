شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنظم اجتماع رؤساء إدارات التدريب بأجهزة الشرطة بالدول الأفريقية "الأفريبول" والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز أواصر التعاون الدولى فى شتى المجالات الأمنية.. فقد نظمت أكاديمية الشرطة الإجتماع الخامس لرؤساء إدارات التدريب بأجهزة الشرطة بالدول الأفريقية "الأفريبول" بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى"GIZ"، بمشاركة عدد (45 ) دولة أفريقية وعدد من المنظمات الدولية.

وألقى اللواء مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة كلمة نقل خلالها تحيات وزير الداخلية واهتمامه بفاعليات ذلك الاجتماع، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على التعاون مع أشقاؤها من الدول الأفريقية بما يسهم في تحقيق أمن واستقرار الشعوب.

ومن جانبه وجه السفير القائم بأعمال المدير التنفيذى لمنظمة "الأفريبول" الشكر لوزارة الداخلية على حفاوة الإستقبال وحسن التنظيم مؤكداً على أن المنظمة تعمل بصورة مكثفة فى بناء القدرات للمكون الشرطى وأن التدريب هو الدعامة الرئيسية للإرتقاء بالعنصر البشرى بما يحقق أمن ورفاهية شعوب القارة السمراء.

كما تم استعراض العديد من المحاور العملية التدريبية ، والتأكيد على ضرورة الإرتقاء المتواصل بجودة التدريب وكفاءة مخرجاته بما يضمن تحقيق أهدافه ، كما تضمنت المناقشات خطط وآليات تطوير دورات التدريب الإلكترونية والتوسع فى تقديمها ، وذلك فى إطار مواكبة التطورات التكنولوجية.



وقد تم تنظيم عدة زيارات للكيانات التدريبية بوزارة الداخلية لإستعراض ما تذخر به الوزارة من إمكانات تدريبية ، حيث شملت (أكاديمية الشرطة – المركز المصرى الدولى للتدريب على مكافحة المخدرات – المعهد القومى لتدريب القوات الخاصة).



كما أعرب المشاركون بالإجتماع عن تقديرهم لوزارة الداخلية لاستضافة ذلك الإجتماع وحسن الاستقبال والتنظيم.



استقبال الوفد الافريقي



تدريبات حمام السباحة



جانب من الاجتماع



جانب من التدريب



جانب من الزيارة



صورة تذكارية للوفد