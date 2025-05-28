شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تنشر آخر تحديث لفيروس كورونا فى العالم وأهم المتحورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنه منذ منتصف فبراير 2025، ووفقًا للبيانات المتاحة من مواقع المراقبة، تزايد نشاط فيروس كورونا SARS-CoV-2 العالمي، حيث وصل معدل إيجابية الاختبار إلى 11%، وهي مستويات لم تُلاحظ منذ يوليو 2024. ويُلاحظ هذا الارتفاع بشكل أساسي في بلدان منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ.

وأضافت، إنه منذ أوائل عام 2025 ، شهدت اتجاهات متحورات فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2) العالمية تغيرًا طفيفًا. فقد انخفض انتشار المتحور LP.8.1، بينما ازداد الإبلاغ عن المتحور NB.1.8.1، وهو متحور قيد المراقبة، ليصل إلى 10.7% من التسلسلات العالمية المبلغ عنها حتى منتصف مايو.

تتوافق الزيادات الأخيرة في نشاط فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2) بشكل عام مع المستويات التي لوحظت خلال نفس الفترة من العام الماضي، ومع ذلك، لا يزال هناك نقص في تحديد موسمية انتشار الفيروس، كما أن المراقبة محدودة. لذا، فإن المراقبة المستمرة ضرورية.

تنصح منظمة الصحة العالمية جميع الدول الأعضاء بمواصلة تطبيق نهج متكامل قائم على المخاطر لإدارة جائحة كورونا، كما هو موضح في التوصيات الدائمة للمدير العام .



وفي إطار برامج مكافحة كورونا الشاملة، يظل التطعيم تدخلاً رئيسياً للوقاية من الأمراض الشديدة والوفاة الناجمة عن كورونا، وخاصةً بين الفئات المعرضة للخطر.