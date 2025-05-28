شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يستقبل وفدا من طلاب كلية القانون من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، استقبل بمقر مجلس الدولة بالدقي، اليوم الأربعاء الموافق 28/5/2025، وفدًا من طلاب كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية.

جاءت الزيارة في إطار تطوير استراتيجية الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، وفق رؤية رئاسة مجلس الدولة التي تؤكد على أهمية نشر الثقافة القانونية، ورفع وعي الدارسين للقانون بالجوانب العملية من دراستهم، والتعرف على التطوير الجاري في المنظومة القضائية داخل مجلس الدولة، إلى جانب استخدام التحول الرقمي والميكنة في كافة أقسام المجلس لتحقيق رسالة العدالة، وهو ما يحظى بثقة المواطنين.

وقد أجرى الطلاب جولة تفقدية موسعة شملت حضور جلسة علنية لأحد دوائر المحكمة الإدارية العليا، ثم زيارة مكتبة مجلس الدولة، حيث استمعوا إلى شرح تفصيلي لاختصاصات قضاء مجلس الدولة وفقًا للدستور والقانون.

وأعرب رئيس مجلس الدولة عن تقديره واعتزازه بطلاب كلية القانون، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية.