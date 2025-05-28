شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تنظم اجتماع لرؤساء إدارات التدريب بالشرطة الأفريقية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالأربعاء، 28 مايو 2025 03:30 م
نظمت وزارة الداخلية الاجتماع الخامس لرؤساء إدارات التدريب بأجهزة الشرطة بالدول الأفريقية "الأفريبول" بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بمشاركة خمس وأربعين دولة أفريقية وعدد من المنظمات الدولية.
وناقش الاجتماع خطط وآليات الارتقاء بالتدريب الأمني وتطوير التدريب الإلكتروني، وعلى هامش الاجتماعات تم تنظيم زيارات للوفود المشاركة لعدد من الكيانات التدريبية الشرطية.
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