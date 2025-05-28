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وزارة الداخلية تنظم اجتماع لرؤساء إدارات التدريب بالشرطة الأفريقية.. فيديو

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وزارة الداخلية تنظم اجتماع لرؤساء إدارات التدريب بالشرطة الأفريقية.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الأربعاء، 28 مايو 2025 03:30 م

نظمت وزارة الداخلية الاجتماع الخامس لرؤساء إدارات التدريب بأجهزة الشرطة بالدول الأفريقية "الأفريبول" بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بمشاركة خمس وأربعين دولة أفريقية وعدد من المنظمات الدولية.

وناقش الاجتماع خطط وآليات الارتقاء بالتدريب الأمني وتطوير التدريب الإلكتروني، وعلى هامش الاجتماعات تم تنظيم زيارات للوفود المشاركة لعدد من الكيانات التدريبية الشرطية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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