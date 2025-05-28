وزارة الداخلية تنظم اجتماع لرؤساء إدارات التدريب بالشرطة الأفريقية.. فيديو

وناقش الاجتماع خطط وآليات الارتقاء بالتدريب الأمني وتطوير التدريب الإلكتروني، وعلى هامش الاجتماعات تم تنظيم زيارات للوفود المشاركة لعدد من الكيانات التدريبية الشرطية.

نظمت وزارة الداخلية الاجتماع الخامس لرؤساء إدارات التدريب بأجهزة الشرطة بالدول الأفريقية "الأفريبول" بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بمشاركة خمس وأربعين دولة أفريقية وعدد من المنظمات الدولية.

محمد يوسف

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