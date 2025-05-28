شكرا لقرائتكم خبر عن نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إتاحة نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية بنظام البوكليت، وذلك في إطار الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وحرصًا من المديرية على دعم الطلاب وتدريبهم عمليًا على شكل ونمط الامتحانات.

وأوضحت أن الهدف من إتاحة نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت، يساعد على تدريب الطلاب على شكل الورقة الامتحانية، وتعزيز مهارات الحل والتفكير المنظم، وإزالة رهبة الامتحانات وتحقيق أعلى معدلات الأداء.

وأشارت إلى أن النماذج المتوفرة بنظام البوكليت وفق مواصفات الورقة الرسمية، موضحة أنه يمكن تحميلها إلكترونيًا من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/drive/folders/1UKD5rKMHjHMz1KjChv8nnYjCLBMo83g2

وتنطلق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، السبت 31 مايو 2025 وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025، وذلك وفقًا للجدول التالي:

- السبت 31 مايو 2025: امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

- الأحد 1 يونيو 2025: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة.

- الإثنين 2 يونيو 2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الثلاثاء 3 يونيو 2025: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

- الأربعاء 4 يونيو 2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

وتعتمد امتحانات الشهادة الإعدادية على الفصلين الدراسيين، حيث أن درجات الطالب في الفصل الدراسي الأول والثاني تؤهله لتنسيق المرحلة الثانوية والمدارس الفنية بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي بإجمالي 280 درجة للعام الدراسي بأكمله.