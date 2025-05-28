شكرا لقرائتكم خبر عن امتحان أخر السنة.. مراجعة نهائية فى الفرنساوى لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2024/2025، والمقررة بدايتها يوم 15 يونيو المقبل، يحرص الطلاب على تكثيف مراجعاتهم النهائية من خلال حل أكبر قدر ممكن من التدريبات والنماذج الاسترشادية، والاطلاع على أنماط الأسئلة المتكررة فى الامتحانات السابقة، فى سبيل تحقيق أعلى الدرجات.

وفى هذا الإطار، يقدم ”الخليج 365” نموذج امتحان إتمام شهادة الثانوية العامة (دور أول 2024) فى مادة اللغة الفرنسية، تتيح للطلاب فرصة مثالية للتدريب على شكل امتحان نهاية العام، وفهم أساليب صياغة الأسئلة وطريقة التعامل معها.

وتأتى هذه المراجعة ضمن سلسلة شاملة يقدمها ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة فى مختلف المواد الدراسية، وذلك بالتعاون مع نخبة من كبار معلمى وزارة التربية والتعليم، بهدف دعم الطلاب وتوفير محتوى تعليمى مكثف ومبسط يساعدهم على الإلمام بكافة جزئيات المنهج قبل دخول الامتحان.