شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. أجواء ربيعية مائلة للحرارة نهارا معتدلة ليلا والعظمى بالقاهرة 31 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غد الخميس 29 مايو 2025، طقس ربيعي مائل الحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد ، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا نشاط رياح على بعض المناطق ، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة تسمح بممارسة الأنشطة البحرية.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 31 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 26 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 24 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 34 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 35 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 37 درجة.

الصغرى 25 درجة.



