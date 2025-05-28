شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية فى أرمينيا تنظم فعالية للترويج للسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظّمت السفيرة سيريناد جميل، سفيرة مصر لدى أرمينيا، فعالية للترويج للسياحة المصرية، بحضور واسع من ممثلى شركات السياحة المصرية والأرمينية وذلك فى إطار جهود تعزيز التعاون السياحى بين البلدين.

وشكّلت الفعالية منصة مثالية لاستعراض المقومات السياحية والثقافية المتنوعة، التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير، الذي يُعدّ صرحًا حضاريًّا عالميًّا منتظرًا، حيث سيتم افتتاحه رسميًّا في الثالث من يوليو المقبل، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال الفعالية، تم تسليط الضوء على ما يقدمه المتحف المصري الكبير من تجربة فريدة، تجمع بين عراقة التاريخ وأحدث تقنيات العرض المتحفي؛ مما يجعله واحدًا من أهم الوجهات السياحية الثقافية في العالم، إضافة إلى دوره كمحور رئيسي في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية.

وعبّر المشاركون عن اهتمامهم الكبير بما تضمنته الفعالية من عروض تعريفية وترويجية، مؤكدين حرصهم على توسيع التعاون مع الجانب المصري في مجال تنظيم الرحلات السياحية، وزيادة معدلات السياحة الوافدة من أرمينيا إلى مصر، خلال الفترة المقبلة.