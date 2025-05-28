شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تشغيل قطارات مخصوصة بين الإسكندرية وكفر الدوار والعكس والان مع تفاصيل الخبر

قررت لهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات المخصوصة خلال فترة الاحتفال بمولد القديس مارجرجس بمدينة كفر الدوار، بين الإسكندرية وكفر الدوار والعكس ، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 1 / 6 / 2025 ، وحتى يوم الأحد الموافق 8 / 6 / 2025 بواقع عدد 3 رحلات يوميا ذهاباً وإياباً بعربات تحيا مصر طبقاً للجداول المرفقة ، وكذلك تم التأكيد على استكمال أو زيادة تركيب القطارات المتجهة من الإسكندرية إلى كفر الدوار والعكس والمقرر وقوفها بمحطة كفر الدوار بما يتناسب مع قوة الجر وأطوال الأرصفة.

وتأتى هذه الخطوة استجابة للإقبال الكبير المتوقع من الزائرين، وسعيًا لتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة تسهم في تسهيل حركة السفر من وإلى كفر الدوار خلال فترة المولد.

وأكدت الهيئة أنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب ، كما تناشد السادة الركاب بالالتزام بتعليمات السلامة وعدم التزاحم، والتوجه إلى المحطات قبل موعد السفر بوقت كافٍ لضمان سهولة الصعود إلى القطارات.