شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية نظيفة.. فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي جامعة حلوان على فريق شباب النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جامعة حلوان تألقه في سلسلة لقاءاته الودية، محققًا فوزًا مستحقًا على فريق مركز شباب نهضة شرق حلوان بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة شهدت أداءً منظمًا وتكتيكًا عاليًا من جميع عناصر الفريق.

أحرز أهداف اللقاء كل من اللاعب محمد عراقي، واللاعب محمد دشيش الذي سجل هدفين، ليؤكد الثنائي قدرتهما على صناعة الفارق داخل المستطيل الأخضر، وسط إشادة من الجهاز الفني بقيادة الدكتور محمد حسنين، المدير الفني للفريق، الذي أبدى رضاه عن الانسجام الجماعي وتطور الأداء التكتيكي.



ويقود الفريق جهاز فني وإداري متكامل يتسم بالخبرة والطموح، حيث يضم: كابتن محمود خميس مديرًا للكرة، كابتن سعيد قرني مدربًا عامًا، كابتن رضا علي مدربًا، كابتن هشام أبو الدهب مدربًا مساعدًا، وكابتن ياسر أمين مدربًا لحراس المرمى، إضافة إلى الكابتن رضا العمدة كمعد بدني. كما يضطلع كل من كابتن محمد مادا وكابتن محمود أبو مازن بالمهام الإدارية للفريق بكل دقة واحترافية.



وقد أشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة نادي الجامعة، بالجهود المبذولة من قبل الجهاز الفني والإداري، مشددًا على أن النادي يعد نموذجًا متكاملًا لدعم الأنشطة الطلابية والرياضية في إطار رؤية الجامعة لبناء جيل متوازن يجمع بين التميز الأكاديمي والرياضي. وأكد أن هذا الفوز يعكس حجم الدعم الذي توليه الجامعة لكافة عناصر المنظومة الرياضية بها.

من جانبه، اوضح الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، أن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحات كبيرة في الساحة الرياضية، مؤكدًا أن النادي يعمل وفق خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى إعداد فرق تنافسية ذات أداء احترافي، إلى جانب توفير بيئة رياضية صحية تليق بطموحات الشباب.

كما نوّه بدور الجهاز الفني والإداري في تأهيل اللاعبين بدنيًا وفنيًا بما يضمن تحقيق أداء مشرف في الاستحقاقات القادمة.