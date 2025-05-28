شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس لجنة الاستثمار فى الغرف التجارية: مصر تعتبر أفضل شريك للصناعات الروسية والان مع تفاصيل الخبر

أكد جلال الغر، نائب رئيس لجنة الاستثمار فى الغرف التجارية بالقاهرة وجود شراكة مع مركز التصدير الروسي ، فى ظل الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا والممتدة لأكثر من 80 سنة.

وأشار خلال مائدة مستديرة للبعثة التجارية متعددة القطاعات للشركات الروسية، نظمها مركز التصدير الروسى، أن المنتج الروسي أثبت جداره وتقبل كبير فى الذوق المصرى سواء كان هذا منتج غذائى أو على مستوى المنتجات الصناعية، لافتا إلى أن لجنة الاستثمار بالغرفة التجارية ينتمى إليها أكثر من 650 ألف شركة.

وأكد أن مصر تعتبر أفضل شريك للصناعات الروسية لما لها من بنية أساسية، فضلا أن وجود المناطق الحرة يسهل على المستثمر العمل بأريحية شديدة ، مضيفاً أن مصر أثبتت فى الآونة الأخيرة أنها أفضل الوجهات فى العالم فى الاستثمار الأمن حتى فى أصعب الظروف الاقتصادية.

وخلال المؤتمر أعلن مركز التصدير الروسي، افتتاح اول مكتب له في مصر لتكون مهمته الأساسية العمل علي زيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وروسيا.

ولفت مركز التصدير الروسي إلى أن المكتب سيعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لبرنامج "صنع فى روسيا" سواء عن طريق التصدير المباشر من روسيا إلى مصر أو عن طريق توطين الصناعة الروسية على الأراضى المصرية .