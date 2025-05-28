شكرا لقرائتكم خبر عن فضل العشر الأوائل من شهر ذى الحجة فى الإسلام.. محاضرة أحمد كريمة بالقومى للبحوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الدور التنويري الذي تقوم به المؤسسات الأكاديمية في تعزيز الوعي الديني والفكري المستنير، مشيرًا إلى أن التعاون بين مراكز البحث العلمي والرموز الدينية يرسخ لقيم الانتماء والاعتدال، ويعزز بناء الشخصية المتكاملة للمواطن المصري.

في هذا الإطار، استقبل الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، اليوم، فضيلة الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، حيث ألقى فضيلته ندوة علمية بعنوان: "فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة في الإسلام".

وقد أعرب د. ممدوح معوض عن سعادته باستضافة فضيلة الدكتور أحمد كريمة، مشيدًا بدوره البارز في نشر الوعي الديني المعتدل، ومؤكدًا حرص المركز على تنظيم فعاليات تجمع بين القيم الدينية والمعرفة العلمية، بما يسهم في بناء الشخصية المصرية المتوازنة وتعزيز قيم الانتماء والوعي لدى الأفراد.

من جانبه، أكد د. أحمد كريمة أن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة تمثل فرصة عظيمة للمسلمين للتقرب إلى الله عز وجل، مشيرًا إلى ما تحمله هذه الأيام المباركة من معانٍ روحانية وأخلاقية عميقة، داعيًا إلى اغتنامها بالأعمال الصالحة والنية الخالصة لله تعالى.

وفي ختام اللقاء، أهدى رئيس المركز درعًا تذكاريًا لفضيلة الدكتور أحمد كريمة، تقديرًا لدوره المؤثر في مجال الدعوة والفكر الإسلامي المستنير.