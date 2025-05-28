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التعليم العالى: 128 جامعة بمصر منها 12 تكنولوجية و32 أهلية و28 حكومية

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  • التعليم العالى: 128 جامعة بمصر منها 12 تكنولوجية و32 أهلية و28 حكومية 1/2
  • التعليم العالى: 128 جامعة بمصر منها 12 تكنولوجية و32 أهلية و28 حكومية 2/2

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القاهرة - سامية سيد - في إطار سلسلة "حقائق وأرقام" التي تطلقها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي* للتعريف بمؤشرات منظومة التعليم العالي في مصر، نسلط الضوء اليوم على الجامعات: 

وقالت وزارة  التعليم العالى زاد عدد الجامعات في مصر ليصبح 128 جامعة، موزعة كالتالي: 
- 28 جامعة حكومية
- 32 جامعة أهلية
- 37 جامعة خاصة
- 12 جامعة تكنولوجية 
- 9 أفرع للجامعات الأجنبية
- 10 جامعات بالاتفاقية
وأكدت الوزارة  هذا التوسع يُعزز فرص التعليم الجيد ويواكب التطورات العالمية في المجال الأكاديمي. 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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