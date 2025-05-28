- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 128 جامعة بمصر منها 12 تكنولوجية و32 أهلية و28 حكومية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في إطار سلسلة "حقائق وأرقام" التي تطلقها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي* للتعريف بمؤشرات منظومة التعليم العالي في مصر، نسلط الضوء اليوم على الجامعات:
وقالت وزارة التعليم العالى زاد عدد الجامعات في مصر ليصبح 128 جامعة، موزعة كالتالي:
- 28 جامعة حكومية
- 32 جامعة أهلية
- 37 جامعة خاصة
- 12 جامعة تكنولوجية
- 9 أفرع للجامعات الأجنبية
- 10 جامعات بالاتفاقية
وأكدت الوزارة هذا التوسع يُعزز فرص التعليم الجيد ويواكب التطورات العالمية في المجال الأكاديمي.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز