شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 128 جامعة بمصر منها 12 تكنولوجية و32 أهلية و28 حكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار سلسلة "حقائق وأرقام" التي تطلقها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي* للتعريف بمؤشرات منظومة التعليم العالي في مصر، نسلط الضوء اليوم على الجامعات:

وقالت وزارة التعليم العالى زاد عدد الجامعات في مصر ليصبح 128 جامعة، موزعة كالتالي:

- 28 جامعة حكومية

- 32 جامعة أهلية

- 37 جامعة خاصة

- 12 جامعة تكنولوجية

- 9 أفرع للجامعات الأجنبية

- 10 جامعات بالاتفاقية

وأكدت الوزارة هذا التوسع يُعزز فرص التعليم الجيد ويواكب التطورات العالمية في المجال الأكاديمي.