شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول روسى: حجم التبادل التجاري بين موسكو والقاهرة 9 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

نظم المركز الروسي للتصدير، مائدة مستديرة، للبعثة التجارية متعددة القطاعات للشركات الروسية، والتي وصلت إلى القاهرة، في بعثة تجارية تهدف إلى تطوير العلاقات مع نظيراتها من الشركات المصرية.

وتم استقبال البعثة اليوم الأربعاء 28 مايو، حيث ينظم المركز الروسي للتصدير، هذه المهمة، بعد عقد حوالي 400 اجتما مع مجتمع الأعمال المصري، في إطار التعاون بين الشركات الروسية والمصرية.

وأكد إدوارد أخمادولين، نائب رئيس مكتب التمثيل التجاري الروسي فى مصر، على عمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وأن مصر بالنسبة لروسيا شريك استراتيجي وفاعل بشكل كبير فى المنطقة، وهناك تاريخ كبير وطويل وممتد قائم على احترام مصالح كل طرف للطرف الأخر.

وأضاف نائب رئيس مكتب التمثيل التجاري الروسي فى مصر، أن زيارة الرئيس السيسى لموسكو فى شهر مايو كانت بمثابة حافز لدعم العلاقات بين البلدين ، حيث كان هناك لقاء مثمر جمع الرئيسان المصري والروسي، أكدوا خلاله على ضرورة تدعيم العلاقات بين مصر وروسيا في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة والصناعة وأشاروا وقتها إلى ضرورة تنسيق الخطوات المشتركة على كافة المجالات .

وأكد أن مصر تعتبر سوق واعد للمنتجات الروسية وخاصة المنتجات الصناعية ، مؤكدا أيضا أن مصر هي بوابة أفريقيا والشرق الأوسط .

وأضاف أنه بعد دخول مصر كعضو أساسي فى مجموعة البريكس فى 2024، أصبحت بذلك تدعم بشكل كبير موقفها الاقتصادي بين دول العالم .

وتابع: علي يقين أن هذه الخطوة ستزيد من التبادل التجاري وحجم الصادرات المصرية إلى روسيا ، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا وصل لرقم قياسي بقيمة 9 مليارات دولار العام الماضى .