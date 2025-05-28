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سلّم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة 136 جهازًا كهربائيًا لـ50 فتاة مقبلة على الزواج مقدمة من إحدى المؤسسات الخيرية، وذلك لمساعدتهن في إتمام زفافهن واستكمال ما ينقصهن لتجهيز منزل الزوجية ولإدخال الفرحة على قلوبهن.

وقدّم المحافظ التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وخاصة الشباب.

وثمّن المحافظ، التعاون المثمر مع المؤسسة في تقديم المساعدات لأبناء المحافظة، مؤكدًا أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لمساندة ودعم الحالات الإنسانية في نطاق المحافظة.

ووجّه المحافظ خلال كلمته رسالة للفتيات المقبلات على الزواج أن يكنّ أمهات مثاليات وأن يُخرجن للمجتمع أبناءً يمتلكون التعليم الجيد والثقافة والقدرات التي تسهم في بناء الوطن وغرس القيم الأخلاقية الحميدة فيهم.

ووجّه المحافظ رسالة إلى المجتمع وخصّ بالذكر الأهالي والأسر بضرورة تخفيف مصاريف الزواج المختلفة، والتي تُعدّ من أكبر معوّقات الزواج، وعدم المبالغة في التأثيث وشراء الأجهزة.

ومن جانبهن قدّمت الفتيات المستحقات الشكر لمحافظ الجيزة، وللمؤسسة، لاستقبالهن اليوم بديوان عام المحافظة، وتوزيع الأجهزة الكهربائية عليهن، وتوفير احتياجاتهن المعيشية ليحيين حياةً كريمة.



تسليم أجهزة كهربائية لـ50 فتاة من المقبلات على الزواج في الجيزة



محافظ الجيزة يسلم أجهزة كهربائية لـ50 فتاة من المقبلات على الزواج