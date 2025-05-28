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وزارة التعليم تعلن توقف امتحانات الدبلومات الفنية 5 يونيو.. اعرف السبب

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وزارة التعليم تعلن توقف امتحانات الدبلومات الفنية 5 يونيو.. اعرف السبب

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على انطلاق الامتحانات التحريرية لدبلومات المدارس الثانوية الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025،  اعتبارًا من الخميس الموافق 29 مايو 2025 ، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025، وتتوقف الامتحانات خلال فترة عيد الأضحى المبارك على أن تستأنف مجددًا اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025.

وتستعرض الوزارة أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام على النحو التالي:

-إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (780000) طالب وطالبة بكافة النوعيات.

-عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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