شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "التنظيم والإدارة": جهود الأكاديمية الوطنية تسهم فى الارتقاء بالعنصر البشرى والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الدكتور حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن فخره واعتزازه بالمشاركة في المقابلات الشخصية في اليوم الثالث لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدًا أن ما لمسه من تنظيم واحترافية يعكس الجهد الكبير المبذول من الأكاديمية.

وقال نبيل: "شرفت بتواجدي وسط كفاءات تترأس اللجان، مؤمنة بما تقوم به من دور، وتمتلك من الخبرات والمعرفة ما يكفي لانتقاء أفضل العناصر للانضمام إلى البرنامج"، مشيرًا إلى أن مستوى المتقدمات من الجهاز الإداري وشركات القطاع الخاص يعكس أن مصر تمتلك كوادر نسائية قادرة على تولي مهام كبيرة، وقيادة مسيرة نجاح في مواقع عملهن، سواء في شركاتهن أو في مؤسسات الدولة.

وأبدى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سعادته بوجوده اليوم، قائلا "فخور بالتنظيم والمستوى المتميز للمتقدمات، ونتمنى أن نرى خريجات البرنامج في مواقع قيادية بعد انتهائه، للاستفادة من إمكاناتهن من أجل الارتقاء بالعنصر البشري في مصر بصفة عامة".

يشار إلى أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يسعى لإعداد المصريات بالمواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية بالقطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

كما يهدف البرنامج لتنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.

وتضم شروط التقديم للبرنامج أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب عملها في القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، والفئة العمرية لها مابين 22 – 50 عامًا، وحصولها على شهادة TOEFL بتقدير لا يقل عن (450) درجة، أو شهادة IELTS بتقدير لا يقل عن (4.5) درجة "يتم تسليمها قبل بدء البرنامج"، وأيضًا إستيفاء استمارة التسجيل كاملةً.

وتمر المتقدمات عبر عدة مراحل للقبول بالبرنامج، وهي التقديم والتسجيل إلكترونيًا، ثم يتم اختيار المتقدمات المتوافقات مع شروط التقديم، يليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيرًا إرسال بريد إلكتروني للمتقدمات عند القبول.

ويستمر التدريب لمدة (10) أشهر بإجمالي (223) يومًا تدريبيًا، مقسمة إلى (9) أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، و(شهر واحد) للتدريب الميداني داخل القطاعين الحكومي أو الخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافةً إلى عمل دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميداني.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قد أنشأت بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.