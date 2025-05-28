محافظ قنا ومدير صندوق مكافحة الإدمان يشهدان حفل تخريج 100 متعافى جديد

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القاهرة - سامية سيد - فى إطار سلسلة الزيارات الميدانية فى المحافظات المختلفة لمتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية، زار الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا مركز العزيمة الجديد بمحافظة قنا، وكان في استقباله الدكتور ‏‎عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بحضور كل من الدكتور محمد سعيد نائب رئيس جامعة جنوب الوادى نائبا عن الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور على غويل عميد كلية الطب والنائب والإعلامي مصطفى بكرى وقيادات الصندوق والقيادات التنفيذية بالمحافظة حيث تم إنشاء المركز بالشراكة بين صندوق مكافحة الإدمان وكلية الطب جامعة جنوب الوادى.



محافظ قنا ومدير صندوق مكافحة الإدمان يشهدون حفل تخريج 100 متعافى جديد بمركز العزيمة بقنا



وتضمنت زيارة المحافظ برفقة الدكتور عمرو عثمان و الحضور جولة تفقدية داخل المركز ، حيث يضم المركز عيادات خارجية وحجز داخلى ومساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسى ‏وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التي تُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان في ‏العالم، حيث تم إعداده وفقاً للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، كما أن جميع أعمال المركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب التابعة لصندوق مكافحة الإدمان‏‎، كما يتضمن المركز ملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني للمتعافين لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل ويعد هذا المركز هو الأول من نوعه على مستوى العالم الذي تم تأثيثه بالكامل بسواعد المتعافين بعد تأهيلهم مهنيا لتولي هذه المسئولية.



الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا والدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق والنائب مصطفى بكرى ومدحت وهبه مدير تحرير ا

كما شهد المحافظ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان و الحضور حفل تكريم 100 متعاف جديد من الإدمان بمركز العزيمة بمحافظة قنا بعد تلقيهم كافة الخدمات العلاجية بالمركز مجانا ووفقا للمعايير الدولية.



خلال فعاليات حفل تخريج 100 متعافى جديد بمركز العزيمة بقنا



والتقى المحافظ ومدير الصندوق برفقة السادة الحضور بمجموعة من المتعافين داخل المركز، واستمعوا لهم، واطمئنوا على تقديم أوجه الرعاية الكاملة، وأبدى المتعافون سعادتهم بتوفير كل الخدمات والرعاية الكاملة على أعلى مستوى مجاناً، إضافة إلى برامج التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي كما وجّهوا الشكر للدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية لحرصه على توفير خدمات العلاج مجانا، قائلين " فضلنا نعيش مبطلين تعاطى المواد المخدرة أحسن ما نبطل نعيش"



الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا

من جانبه أعرب المحافظ عن سعادته بتواجده داخل مركز العزيمة بمحافظة قنا وسط مجموعة من الأبطال المتعافين موجها الشكر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى كما وجه المحافظ بتوفير الدعم للمتعافين من خلال توفير فرص عمل لهم من خلال التنسيق مع الشركات والمصانع داخل نطاق المحافظة، كما تم الاتفاق على تكثيف الجهود لرفع الوعى بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة.



الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى

من جانبه استعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مراحل إنشاء المركز مشيرا إلى أن مركز العزيمة بمحافظة قنا يعد أول مركز حكومي لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالمحافظة، كما يعد أول مركز تم تأثيثه بالكامل بسواعد المتعافين من الإدمان، كما استعرض عثمان أهم محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية والجارى تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية من منظور عالمى، حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعى للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطى المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل فى تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطى المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان لاسيما فى المحافظات الأقل طلباً لتلك الخدمات.



جانب من تفقد مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الادمان بقنا



حفل تخريج 100 متعافى جديد بمركز العزيمة بقنا



خلال تفقد مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الادمان بقنا



خلال تفقد مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الادمان -بقنا



خلال حفل تخريج 100 متعافى جديد بمركز العزيمة بقنا



