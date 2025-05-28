شكرا لقرائتكم خبر عن الحاج الليبى عامر المهدى لـ"الخليج 365": أدعو الله بأن يوحد صفوف شعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحاج الليبي عامر المهدي منصور القذافي تفاصيل وكواليس رحلته إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج للعام الحالي، وذلك رغم الصعوبات التي واجهته خلال سفره من مطار سبها الدولي جنوب ليبيا إلى المملكة العربية السعودية قبل عدة أيام، مشيرا إلى أنه سافر لأداء فريضة الحج ضمن تنسيقية المنطقة الجنوبية الليبية - سبها (إقليم فزان).

وأكد الحاج عامر المهدي في تصريحات حصرية لـ"الخليج 365" من السعودية، اليوم، الأربعاء، أنه عقد النية لأداء فريضة الحج لهذا العام، موضحا أنه جرى توقيفه من قبل ضابط بإدارة الجوازات في مطار سبها الدولي بسبب مشكلة أمنية تخص اسم العائلة، ووعد الضابط بحلها للحاق بالوفد الليبي المسافر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، مشيدا بالدور الكبير للقيادات المتواجد في مطار سبها الدولي في إنهاء الأوراق الخاصة به بشكل كامل.



وأوضح أن قائد الطائرة رفض الانتظار لحين إنهاء مشكلته الأمنية داخل مطار سبها جنوب البلاد كي لا يتسبب في تأخير سفر 284 حاجا، مؤكدا أن الطائرة أقلعت وطلبوا منه العودة للمنزل لأنه لن يتمكن من أداء فريضة الحج، إلا أن المفاجأة كانت بعودة الطائرة مجددا بسبب عطل فني تسبب في عودتها إلى المطار لحل العطل.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، قصة الحاج الليبي عامر المهدي منصور القذافي، الذي كان يستعد للسفر لأداء مراسم الحج قبل أن تواجهه سلسلة من الأحداث غير المتوقعة في المطار.

ورغم إبلاغه من قبل رجال الأمن في مطار سبها أن "الحج لم يُكتب له هذا العام"، بقي عامر في المطار مصرًّا على أنه سيؤدي المناسك، قائلاً بيقين: "أنا نويت الحج... وإن شاء الله هروح."

وتصدر اسم عامر القذافي، بطل تلك القصة الإنسانية، منصات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي بشكل عام وليبيا بشكل خاص، حيث تحدث لـ"الخليج 365" عن تجربته بعد وصوله إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج.



وأعرب الحاج الليبي عن أنه تضرع إلى الله ليستجيب لدعواته بأن تستقر الأوضاع في ليبيا وأن يتم صفوف الليبيين، مضيفا: الحمد لله ياربي أنك منحتني فرصة أداء فريضة الحج لهذا العام .. ما حدث معي ليست معجزة وكتب لي أداء الحج وفضل كبير من الله بأن يكتب لي هذا العام بأن أؤدي مناسك الحج.