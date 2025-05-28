شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يتفقد خطوط الإنتاج بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بزيارة مخططة لشركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي)؛و ذلك لمتابعة سير العملية الإنتاجية و الموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك الشركة في تنفيذها و مناقشة رؤى التطوير و سبل تحقيقها و الاطمئنان على أوضاع العاملين و حثهم على الحفاظ على التكامل بين كافة الجهات التابعة لرفعة شأن الإنتاج الحربي.

و في بداية الزيارة، استمع وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى ما استعرضه المهندس محمد العشماوي، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية عن المؤشرات الخاصة بالأداء و الإنتاجية و ما تم توقيعه من عقود مع مختلف الجهات بالدولة و الاتفاقيات التي تم إبرامها مع عدد من الشركات العالمية بهدف نقل أحدث تكنولوجيات التصنيع إلى خطوط الإنتاج الشركة.

وخلال الزيارة قام الوزير محمد صلاح بجولة تفقد فيها مخازن الإنتاج التام وقطع الغيار ومخزن توسعات الدرفلة، و مجمع المخازن الفرعية، و مخزن صلب العدة و مخزن المهمات؛ للتأكد من تنفيذ إجراءات الجرد الشهرية و السنوية مع التأكيد على نظافة و ترتيب الوحدات بطريقة تأمن سلامة الخامات و المنتجات النهائية ، كما تفقد المكبس الياباني و مسبك لوما وورشة ماكينات CNC ، مشيراً إلى ضرورة تطبيق نظام الحوكمة و ترشيد المصروفات و استغلال الموارد و التشغيل الأمثل للمعدات و الماكينات، حيث تعد شركة حلوان للصناعات غير الحديدية أحد أهم الصروح الصناعية داخل الإنتاج الحربي ، وتقوم الشركة بإنتاج خامات نصف مشغولة معتمدة يتم تشغيلها طبقاً للمطالب وذلك بغرض الحد من استيراد هذه الأصناف من الخارج والتي تتمثل في سبائك النحاس والألومنيوم المختلفة والمستخدمة في إنتاج خراطيش الذخيرة بأنواعها، إلى جانب إنتاج ألواح وشرائط ورقائق وأسلاك وقضبان وقطاعات ومواسير من سبائك النحاس والألومنيوم والتي تستخدم في إنتاج الذخائر الصغيرة والمتوسطة والثقيلة، كما تقوم الشركة بإستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتلبية متطلبات القطاع المدني من الموصلات الهوائية ذات الجهد المنخفض من (الألومنيوم - الألومنيوم الصلب والدراى - النحاس) وتقوم الشركة أيضاً بإنتاج كابلات الجهد المنخفض المعزولة بمادة (P.V.C) ومادة (xple).



وعلى هامش الزيارة أكد الوزير "محمد صلاح" على ضرورة الإلتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسعي الدائم نحو توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وذلك بالتوازي مع السعي الدائم للتطوير الشامل للشركات والوحدات التابعة في إطار تطوير العملية الإنتاجية ورفع مستوى الجودة والارتقاء بمستوى العمالة بما يمكن من تعظيم دور الإنتاج الحربي في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة وكذا المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية و التنموية بالدولة.

وفي نهاية الزيارة عقد وزير الدولة للإنتاج لقاء مع العاملين بالشركة وحرص على الحديث معهم عن قرب و الاستماع لمطالبهم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وزيادة الإنتاجية، موجهاً بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروعات بأعلى جودة مطلوبة، ومشدداً على ضرورة السعي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبي نظراً لأن ملف الصناعة يحظى بإهتمام ودعم شديد من القيادة السياسية بالمرحلة الراهنة والتي تشهد وجود تحديات عالمية تستدعي بذل المزيد من الجهد والعمل لمواجهة تداعياتها ، مؤكداً أنه على استعداد دائم لاستقبال كافة الأفكار التي من شأنها تطوير العملية الإنتاجية؛ لأن الابتكار هو مفتاح المستقبل الصناعي، مشيدا بما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الأخيرة.



