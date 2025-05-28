شكرا لقرائتكم خبر عن قطار كل 4:30 دقيقة.. المترو يقلل زمن التقاطر استعدادا لمباراة الأهلى وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو، أنها تستعد لاستقبال جمهور مباراة الأهلي وفاركو المقرر إقامتها مساء اليوم الساعة 8 فى ستاد القاهرة، مؤكدة أنه سيتم تقليل زمن التقاطر للمترو.

وأضافت الشركة أنه حرصا على مساعدة جماهير الكورة للتنقل بسهولة، في جميل المحطات وخاصة محطة الاستاد سيكون هناك تجهيزات خاصة لضمان رحلة سلسة ومريحة، قبل وبعد الماتش، على أن يتم وصول قطار كل 4:30 دقيقة من محطة الكيت كات حتى محطة عدلي منصور.

وسيكون زمن التقاطر 9 دقايق للركاب القادمين من جامعة القاهرة أو محور روض الفرج ومتجهين لمحطة الكيت كات.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع فاركو باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الاخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدورى المصرى .