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السكة الحديد تشغل قطارات خاصة بمناسبة مولد القديس مار جرجس - بكفر الدوار

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  • السكة الحديد تشغل قطارات خاصة بمناسبة مولد القديس مار جرجس - بكفر الدوار 1/2
  • السكة الحديد تشغل قطارات خاصة بمناسبة مولد القديس مار جرجس - بكفر الدوار 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأربعاء، 28 مايو 2025 12:13 م

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل قطارات خاصة بمناسبة مولد القديس مار جرجس بكفر الدوار وذلك ابتداء من يوم 2025/6/1 وحتى يوم 2025/6/8 بالإضافة إلى استكمال التركيب المقرر لكافة القطارات الاكسبريس المتجهة من الإسكندرية إلى كفر الدوار وبالعكس والقطارات المقرر وقوفها بمحطة كفر الدوار .

بالإضافة الى زيادة التركيب (زيادة العربات ) للقطارات المزدحمة بما يتناسب مع قوة الجر وأطوال الأرصفة بالتنسيق مع الإدارة العامة للحركة المركزية / قطارات .

ويتم تشغيل القطارات الخاصة الإضافية ما بين الإسكندرية ومحطة كفر الدوار وبالعكس خلال المدة من 2025/6/1 وحتى يوم 2025/6/8 طبقاً للجداول المرفقة بالتنسيق مع الإدارة العامة للحركة المركزية ومركز التحكم المركزي بالقاهرة .

 


مواعيد قطارات مولد القديس مار جرجس

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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