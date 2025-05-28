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شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل قطارات خاصة بمناسبة مولد القديس مار جرجس - بكفر الدوار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالأربعاء، 28 مايو 2025 12:13 م
قررت هيئة السكة الحديد تشغيل قطارات خاصة بمناسبة مولد القديس مار جرجس بكفر الدوار وذلك ابتداء من يوم 2025/6/1 وحتى يوم 2025/6/8 بالإضافة إلى استكمال التركيب المقرر لكافة القطارات الاكسبريس المتجهة من الإسكندرية إلى كفر الدوار وبالعكس والقطارات المقرر وقوفها بمحطة كفر الدوار .
بالإضافة الى زيادة التركيب (زيادة العربات ) للقطارات المزدحمة بما يتناسب مع قوة الجر وأطوال الأرصفة بالتنسيق مع الإدارة العامة للحركة المركزية / قطارات .
ويتم تشغيل القطارات الخاصة الإضافية ما بين الإسكندرية ومحطة كفر الدوار وبالعكس خلال المدة من 2025/6/1 وحتى يوم 2025/6/8 طبقاً للجداول المرفقة بالتنسيق مع الإدارة العامة للحركة المركزية ومركز التحكم المركزي بالقاهرة .
مواعيد قطارات مولد القديس مار جرجس
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