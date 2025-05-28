شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تخريج دفعة جديدة من برنامج "همم مهنية" على صيانة المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن تخريج الدفعة الرابعة من برنامج " همم مهنية " من المتدربين من ذوى الهمم (الصم والبكم)، وذلك بعد تدريبهم على مهنة صيانة المحمول.

وأشار سيد الشرقاوي مدير مديرية العمل بالقاهرة، إلى أن الدورة التدريبية استمرت خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو 2025 وذلك بمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة " الشرابية سابقاً" التابع لمديرية العمل بالقاهرة، موضحاً ان تلك الدورات تتم تحت إشراف الدكتورة علياء القاياتي مدير المركز، في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران بأهمية رعاية وتأهيل ذوي الهمم وتدريبهم ودمجهم في سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكان قد قال محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة تُكثف جهودها خلال هذه الفترة للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج، وتمكين المرأة إقتصاديًا وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع فى قاعدة بياناتها، وإعداد مسودة مشروع لحماية العمالة المنزلية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.