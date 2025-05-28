شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب نوايا بين القومى للبحوث وجامعة هاربين الصينية لإنشاء مختبر بحثى مشترك فى تكنولوجيا النانو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اليوم الدكتور ممدوح معوض- رئيـس المركز القومي للبحوث، والبروفيسور لو سيكان – نائب مدير مكتب البحث العلمى والتطوير التكنولوجى بجامعة هاربين الهندسية الصينية، خطاب نوايا يهدف إلى إنشاء مختبر بحثي مشترك متخصص في علوم المواد المتقدمة وتكنولوجيا النانو، وذلك على هامش زيارة وفد الجامعه الى المركز التى تستغرق 3 أيام قام فيها الوفد بزيارة فرع المركز القومى للبحوث بالسادس من أكتوبر ومعرض المنتجات البحثية وشبكة المعامل المركزية بالفرع الرئيسى بالدقى، وذلك في إطار تعزيز التعاون العلمي الدولي وتنمية الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات البحثية المرموقة.

حضر التوقيع من الجانب الصيني: الدكتور علاء عبد العزيز- (منسق اتفاقية التعاون الدولي بين جامعه هاربين الهندسية والمركز القومي للبحوث) ووفد رفيع المستوى من الجامعة، ومن الجانب المصري: الدكتورة سمر سامي شرف (عميد معهد بحوث وتكنولوجيا النسيج بالمركز)، والدكتور كارمن شارابي (رئيس قسم الكيمياء السابق- كليه العلوم - بنات -جامعه الازهر- والمنسق العام للاتفاقية) ومن المركز القومي للبحوث: الدكتور مصطفي محمد جاب الله فوده – (معهد بحوث وتكنولوجيا النسيج – ومنسق اتفاقيه التعاون بين الجهتين ورئيس الفريق البحثي).

يأتى هذا الاتفاق تجسيدًا للرغبة المشتركة في دعم الابتكار العلمي، وتبادل الخبرات البحثية، وبناء قدرات الكوادر الوطنية من الباحثين والطلاب في البلدين.

ومن المتوقع أن يكون للمختبر المشترك دور بارز في تطوير حلول تقنية مبتكرة تُلبي التحديات التنموية الحالية، كما سيمثل منصة فاعلة للتعاون الأكاديمي والتطبيقي بين الجانبين.

ومن المنتظر أن تشمل مجالات التعاون البحثي الأولية مجال الذكاء الاصطناعي.على أن يتم توسيع نطاق الأنشطة البحثية لاحقًا ليشمل مجالات أخرى ذات أولوية مشتركة مثل الطاقة المتجددة، والهندسة الإلكترونية، وتكنولوجيا المواد.



وقد أكد الدكتور ممدوح، على ان هذه الزيارة هى فرصة كبيرة لبحث سبل التعاون بين مصر ممثلة فى المركز القومى للبحوث كأكبر مركز بحثى بالشرق الأوسط وبيت خبرة للبحث العلمى يضم كوكبة من أعضاء هيئة البحوث فى مختلف التخصصات، بالإضافة إلى (14) معهدًا و(6) مراكز تميز، وجمهورية الصين ممثلة فى جامعة هاربين.



فيما أعرب الدكتور لو سيكان، عن امتنانه بزياره المركز، مؤكدا علي عمق أواصر التعاون العلمي والأكاديمي بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية الصين، وأشاد بنتائج اللقاءات والمناقشات المثمرة، وما شاهده من تطور في كافه مجالات البحث والتطوير بما يسهم في دفع عجله التنمية.



يذكر ان جامعة هاربين الهندسية (Harbin Engineering University) هى إحدى أبرز الجامعات التقنية في الصين، وتتمتع بسمعة عالمية في مجالات العلوم الهندسية والبحرية والدفاعية. تأسست الجامعة عام 1953 كأول مؤسسة تعليمية متخصصة في الهندسة البحرية في الصين، وهي تابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.



وتملك شبكة واسعة من المراكز البحثية المتقدمة، وتُعتبر رائدة في العديد من المشاريع الكبرى المتعلقة بالهندسة البحرية والأنظمة الذكية، وتربطها شراكات تعاونية مع عدد كبير من الجامعات والمراكز البحثية العالمية.

وفى نهاية اللقاء تبادل الطرفان إهداء الدروع.