شكرا لقرائتكم خبر عن خُطى على درب الطمأنينة.. البعثة الدينية تضع الحجاج على طريق المناسك دون عناء والان مع تفاصيل الخبر

أكد الشيخ شريف إبراهيم رئيس البعثة الدينية للحج المصري، أن الاستعدادات للمشاعر المقدسة تسير وفق خطة مدروسة، مشيرًا إلى أن جميع الحجاج تلقوا شرحًا وافيًا لكافة مناسك الحج، بما يضمن أداءهم للشعائر على الوجه الأكمل.

وأضاف أن هناك توجيهات واضحة من وزير الاوقاف بضرورة التيسير على الحجاج، دون المساس بحرمة الشعائر أو الإخلال بطقوسها، حرصًا على راحتهم وسلامتهم في رحلتهم الإيمانية.

ويأتي هذا التصريح في سياق جهود متكاملة تبذلها بعثة الحج المصرية منذ لحظة وصول أول فوج من الحجاج إلى مطار المدينة المنورة، حيث تم استقبالهم بحفاوة كبيرة وتنظيم احتفالات رمزية في الفنادق التي يقيمون بها، وتوزيع هدايا تذكارية عليهم كنوع من الترحاب والدعم المعنوي.

وقد وفرت البعثة حافلات مكيفة لنقل الحجاج داخل الأراضي المقدسة، مع تسكينهم إلكترونيًا بسرعة ويسر، ما ساهم في تقليل التكدس وتوفير أجواء مريحة. كما تم تشكيل فرق خاصة للتعامل مع الحالات الإنسانية، وتقديم الدعم لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة. وشاركت عناصر من الشرطة النسائية في تيسير إجراءات الإقامة والتنقل للسيدات، في مشهد إنساني منظم.

من الناحية الدينية، تولى عدد من علماء الأزهر الشريف شرح مناسك الحج بأسلوب مبسط للحجاج، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للروضة الشريفة والمزارات الإسلامية، في إطار برنامج متكامل يعزز البعد الروحي للرحلة. كما تم تجهيز عيادات طبية لخدمة الحجاج على مدار الساعة، وتوفير الأدوية مجانًا، إلى جانب توزيع الوجبات الجافة.

وتقوم غرفة العمليات المركزية التابعة للبعثة في المدينة المنورة بمتابعة دقيقة لأوضاع الحجاج، مع تقديم نصائح وقائية مستمرة، تشمل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب كميات كافية من المياه والسوائل للوقاية من الإجهاد الحراري، وضمان موسم حج آمن وسلس.



