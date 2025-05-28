شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: بدء اختبارات كوادر مصرية للعمل فى مجال الإنتاج الغذائى بشركة أردنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأربعاء، عن بدء الاختبارات للمُتقدمين من الكوادر المصرية للعمل في قطاع الإنتاج الغذائي بإحدى الشركات بالمملكة الأردنية الهاشمية ، والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا ، وفتحت باب التقديم عليها لشغل فرص على مهنة عامل إنتاج غذائي.

وأكد الوزير أن هذه الاختبارات الجديدة دليل على مصداقية الفرص التي توفرها الوزار للشباب المصري للعمل بالخارج ، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،والإدارة العامة للتشغيل ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، جدير بالذكر أن مميزات هذه الفرص الجديدة أن الراتب يتراوح ما بين 300 الى 500 دينار أردني كل شهر.