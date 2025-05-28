شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الحج: استعدادات مكثفة بمخيمات منى وعرفات في انتظار حجاجنا والان مع تفاصيل الخبر

مع تسارع الساعات واقتراب موعد ركن الحج الاعظم ،رئاسة بعثة حج القرعة تتابع عن كثب الاستعدادات اللوجستية بمشعرى عرفات ومنى.

وأعلن اللواء أشرف عبد المعطى مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية والرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، أن الوزارة قامت هذا العام بتعزيز جهودها لتوفير أفضل سبل الراحة والرعاية لحجاج القرعة خلال إقامتهم بمنطقة المشاعر المقدسة بعرفات ومنى من خلال توفير كافة الإمكانيات التى يحتاجها الحاج.

وأضاف أن بعثة الحج المصرية نجحت، بالتنسيق مع السلطات السعودية، في الحصول على مواقع متميزة لمخيمات حجاج القرعة بمشعر عرفات، تقع بالقرب من مسجد نمرة، وكذلك بمشعر منى بما يُسهل تنقلات الحجاج ويُقربهم من مواقع أداء المناسك.

وأضاف أن مخيمات بعرفات ومنى شهدت هذا العام تطويرًا كبيرًا في البنية التحتية والخدمات، حيث تم تزويدها بعدد أكبر من تكييفات الفريون في ظل درجات الحرارة المرتفعة، إلى جانب تجهيز الحمامات بمرافق حديثة تليق بضيوف الرحمن كما تم تجهيز حمامات وممرات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح اللواء أن الخيام مزودة بـ”صوفا بد” لتوفير راحة أكبر للحجاج داخل المخيمات، مشيرا إلى أن ضباط بعثة الحج المصرية يتواجدون ميدانيا بشكل يومي داخل المخيمات في عرفات ومنى لتفقد الأوضاع على مدار الساعة، ومتابعة تنفيذ خطة العمل، والتأكد من توافر جميع الخدمات المقدمة للحجاج على الوجه الأمثل، وتجربة واختبار التكييفات وكافة المرافق ومعالجة أي ملاحظات أو احتياجات على الفور.

وأوضح أنه يتم التنبيه على الحجاج بصورة منتظمة بعدم التعرض للشمس ، وتفادى درجات الحرارة العالية لعدم التعرض للاجهاد الحرارى حفاظا على سلامتهم.

واكد أن وزارة الداخلية تضع راحة وسلامة الحجاج على رأس أولوياتها، وتسعى باستمرار إلى تطوير منظومة الحج من خلال تقديم خدمات متكاملة ترتقي إلى حجم ومكانة هذه الشعيرة العظيمة، وتليق بالحجاج المصريين.



مخيمات منى وعرفات



مخيمات منى وعرفات



مخيمات منى وعرفات



مخيمات منى وعرفات



مخيمات منى وعرفات