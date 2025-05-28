شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات بعثة حج الجمعيات الأهلية بالأراضى المقدسة تنهى استعداداتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت غرفة عمليات بعثة حج الجمعيات الأهلية بالأراضي المقدسة، بقيادة رئيس البعثة أيمن عبدالموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، اللمسات النهائية لمراجعة خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات ومنى، وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطات السعودية ومكاتب الخدمة الميدانية.

وأكد عبدالموجود أن البعثة أجرت مراجعة دقيقة لموقف الانتقالات وخطة التصعيد، لضمان توفير وسائل نقل آمنة ومكيفة لنحو 12,500 حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية، بما يحقق سبل الراحة والتيسير عليهم خلال تأدية مناسكهم، بجانب توفير عدة اوتوبيسات احتياطية تحسبا لأي طارئ، فضلا عن توافر كافة الخدمات في المشاعر المقدسة.

وقال رئيس البعثة:"نُولي أعلى درجات الاهتمام بسلامة وراحة ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية ، وتم التأكد من جاهزية كافة وسائل النقل والمشرفين المرافقين للحجاج، مع توفير الخدمات الصحية والإرشادية والغذائية طوال فترة التواجد بالمشاعر."

وشدد على جاهزية المشرفين وفرق الدعم، فضلا عن التنسيق المستمر مع الجانب السعودي لتذليل أي عقبات قد تواجه الحجاج.



بعثة حج الجمعيات الأهلية بالأراضي المقدسة



بعثة حج الجمعيات الأهلية



حجاج الجمعيات الأهلية