شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إندونيسيا: لن نقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلا بعد الاعتراف بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، قبل قليل، أن بلاده لن نقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلا بعد الاعتراف بدولة فلسطينيةـ مؤكدا على أن الطريق الوحيد للوصول إلى سلام عادل لن يكون إلا بحل الدولتين، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضاف الرئيس الإندونيسي، أنهم متفقون مع فرنسا على العمل من أجل تحقيق سيادة الدولة الفلسطينية ودعم المطالب بوقف الحرب في غزة.