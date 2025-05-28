شكرا لقرائتكم خبر عن من أعلى برج الساعة لقلب الحرم.. الكعبة كما لم ترها من قبل والان مع تفاصيل الخبر

في مشهد يلامس القلوب ويأسر العيون، وثّقت عدسة جريدة الخليج 365 صورة بانورامية نادرة للكعبة المشرفة، التُقطت من أعلى برج الساعة المطل على المسجد الحرام، أظهرت فيها بيت الله الحرام في محيطه المهيب، تحيط به جبال مكة الشاهقة، وتبدو معظم معالم المدينة المقدسة وكأنها تحجّ هي الأخرى إلى هذا الموضع الطاهر.

الصورة، التي التُقطت في لحظة صفاء، حملت بُعدًا روحيًا عميقًا، حيث ظهر الطواف في الأسفل كدوائر من النور، تعكس السكينة التي تسكن المكان رغم الزحام، وكأن مكة كلها تهمس للمؤمنين: "اطمئنوا.. أنتم في حضرة الرحمة".

وفي قلب هذه الأجواء الإيمانية، تواصل بعثة الحج المصرية دورها الحيوي في رعاية ضيوف الرحمن، منذ لحظة وصولهم إلى مطار المدينة المنورة. حيث تستقبل البعثة الحجاج بحفاوة وتنظيم احتفالات رمزية في الفنادق، يتم خلالها تقديم الهدايا وتوفير كافة سبل الراحة، في مشهد يجمع بين التنظيم والدفء الإنساني.

وتقوم البعثة بنقل الحجاج داخل الأراضي المقدسة عبر حافلات مكيفة، مع تسكينهم إلكترونيًا دون معاناة. كما تم تخصيص فرق ميدانية لمساعدة الحالات الإنسانية، إلى جانب الاستعانة بعناصر من الشرطة النسائية لتيسير تنقلات السيدات وتلبية احتياجاتهن.

ولم تغفل البعثة الجانب الديني، حيث وفرت علماء من الأزهر الشريف لشرح مناسك الحج والرد على استفسارات الحجاج، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للروضة الشريفة والمزارات الإسلامية. كما تم تجهيز عيادات طبية متكاملة، لتقديم الرعاية الصحية المجانية، وتوزيع وجبات جافة للحجاج، إلى جانب النصائح الصحية اليومية، التي تركز على تجنب الإجهاد الحراري والإكثار من شرب المياه.

غرفة العمليات المركزية تتابع كل تحركات الحجاج لحظة بلحظة، في منظومة هدفها الأسمى: حج آمن، ميسر، ومفعم بالسكينة.