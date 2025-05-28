شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى صباح اليوم الأربعاء، إلى المملكة المغربية، فى زيارة ثنائية تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة لقاءات لوزير الخارجية مع كبار المسئولين المغاربة لبحث سبل دفع التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، فضلًا عن تبادل الرؤى إزاء التحديات الإقليمية ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.