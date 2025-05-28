شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تنفيذ مطبّات تهدئة بعدد من النقاط فى شارع جامعة الدول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة عدد من النقاط التي بحاجة إلى تدعيم عناصر الأمان بها، حفاظًا على سلامة المواطنين أثناء عبور الطريق بشارع جامعة الدول العربية.

وكلف محافظ الجيزة، الإدارة العامة لمرور الجيزة وحي العجوزة للقيام بمعاينة ميدانية شاملة لتلك المواقع ووضع حلول فورية فعالة لتلاشي وقوع الحوادث.

وأسفرت المعاينة عن البدء الفوري في تركيب مطبّات تهدئة في نهاية شارع جامعة الدول العربية اتجاه ميدان سفنكس، نظرًا لاتساع مسطح الطريق في ذلك القطاع لتهدئة سرعة المركبات، حفاظًا على سلامة المارة والمواطنين دون التأثير على السيولة المرورية لذلك المحور الحيوي.

وأكد المهندس عادل النجار، أن المحافظة لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تحقيق السلامة العامة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لتلك المواقع للتأكد من فاعلية الإجراءات المتخذة، مع دراسة اتخاذ خطوات إضافية في حال الحاجة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وبما لا يؤثر علي السيولة المرورية.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة متكاملة لرفع مستوى الأمان المروري بشوارع المحافظة، وخاصة في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية.



تركيب مطبّات تهدئة في شارع جامعة الدول العربية اتجاه ميدان سفنكس



تركيب مطبّات تهدئة في نهاية شارع جامعة الدول العربية اتجاه ميدان سفنكس



تركيب مطبّات تهدئة في نهاية شارع جامعة الدول العربية