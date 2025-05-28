شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: استمرار التقديم على وظائف قيادية داخل الوزارة ومديرياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء ، في بيان رسمي ، عن استمرار التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل "الوزارة" و"مديرياتها" ، وذلك لشغل تلك الوظائف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، ولائحته التنفيذية.

وأوضح أن تفاصيل إعلان هذه الوظائف منشور على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والادارة، ويمكن الدخول عليها لمعرفة كافة تفاصيل وشروط ومستندات التقديم، وهي: https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=mcih+VWHivBtp2Qshdaa0g== .



وقال الوزير إن هذا الاعلان يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تعين الكفاءات، والقيادات التي علي قدر من الأمانة والكفاءة والمهارة، لرفع قدرات أداء الجهاز الإداري للدولة .

وأوضح أن الاختبارات سوف تكون علي قدر من الشفافية والمصداقية لاتاحة الفرصة أمام جميع الكفاءات .



وقالت نورا حافظ مدير الإدارة العامة للموارد البشرية ،أن فترة التقديم بدأت يوم الأربعاء الموافق 14-5-2025، ولمدة شهر ،بتسلم الطلبات والمستندات مستوفاة، باليد شخصيا، إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بديوان عام وزارة العمل الكائن بـ بالعاصمة الادارية – حى الوزارات، يومياً من الساعة العاشرة صباحاً،و حتى الساعة الواحدة ظهر اً ،ولن تقبل الطلبات التي تصل، قبل النشر، أو بالبريد ،أو بعد الميعاد المحدد.

واوضحت أن مد فترة التقديم لمدة شهر،لاستكمال الاعلان السابق رقم 1 لسنة 2025، يأتي في إطار الشفافية ولمزيد من الفرص للمتقدمين .



