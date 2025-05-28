شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تنشئ فرع توثيق مجمع إدارات ولجان الفتوى بمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مجمع إدارات ولجان الفتوى بمجلس الدولة، ويتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، الكائن مقره 9 حي السفارات مدينة نصر قسم شرطة أول مدينة نصر محافظة القاهرة.

ويقوم الفرع بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراء أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه الفرع توثيق قسم أول مدينة نصر مكانها أو للفرع المختص نوعيا.

ويعدل نص المادة الثانية من القرار رقم 3131 لسنة 1979 المشار إليه بعاليه جزئيا، ليكون مكتب توثيق الأحوال الشخصية تابعًا لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره العمارة رقم 53 المجاورة الثانية الحي السكني الثالث العاصمة الإدارية الجديدة) محافظة القاهرة.

وينقل مقر مكتب شتون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء من مقر وزارة العدل بميدان لاظوغلى ليكون مقره العمارة رقم 53 المجاورة الثانية، الحي السكني الثالث العاصمة الإدارية الجديدة.



نص القرار (1)



نص القرار (2)



نص القرار (3)



نص القرار (4)