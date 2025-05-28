شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية حقوق السوربون بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قاعة الاحتفالات الكبري بـ جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، حفل تخرج دفعة 2024-2025 كلية الحقوق جامعة السوربون بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد سامح عمرو عميد الكلية، والدكتور طارق سرور رئيس قسم القانون الجنائي والمدير المصري لكلية حقوق السوربون بجامعة القاهرة، والدكتور استيفان بريناه مدير كلية حقوق السوربون بجامعة القاهرة، ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والخريجين وأسرهم.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أهمية الدور الذي تقوم به كلية الحقوق في تخريج أجيال من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم العدالة والانصاف وسيادة القانون، مشيدًا بالتعاون الأكاديمي القائم بين كلية الحقوق وجامعة السوربون حيث يمنح الطلاب شهادات مزدوجة تشمل الليسانس المصري والفرنسي، بالإضافة إلى شهادة الميتريز (ماستر 1) من جامعة السوربون .

وخلال كلمته، أشار الدكتور سامح عمرو عميد كلية الحقوق، إلي مرور أكثر من 36عاما على مدرسة الحقوق باريس ١ - سوربون، وهو ما يعكس عمق التعاون بين مصر وفرنسا، لافتًا إلى أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اختار قبة جامعة القاهرة لتوجيه كلمته إلي الشباب خلال زيارته الرسمية إلى مصر، موجهًا الخريجين بأن يكملوا مسيرة القانون ويحملوا لواء العدل ويدافعوا عن الحقوق، وأن يعملوا على إرساء قواعد العدالة في كافة أنحاء العالم.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق سرور رئيس قسم القانون الجنائي والمدير المصري لكلية حقوق السوربون بجامعة القاهرة، إن دراسة القانون من التخصصات التي ترتبط بالجانب الإنساني لشئون العدالة والحق، وتعتمد عليها سلطات الدولة الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية"، مؤكدًا أن دراسة القانون تسهم في تلبية أهم احتياجات مرافق الدولة من القضاء والنيابة العامة والوزارات والمؤسسات وكافة الكيانات التي تخضع لتنظيم قانوني، وأن القانون هو أساس النظام في الدولة وأساس العدالة والحرية والحق والمساواة وانضباط الحياة في المجتمع.

ومن جهته، أعرب الدكتور استيفان بريناه مدير كلية حقوق السوربون بجامعة القاهرة، عن سعادته لتواجده فى هذه الاحتفالية لتخريج دفعة جديدة من الكلية، مشيرًا إلي تميز هذه الدفعة وتمتعها بالعديد من السمات الخاصة كالحركة والتلقائية والطلاقة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر وفرنسا من خلال كلية الحقوق بجامعة القاهرة، كما قدم التهنئة للخريجين الذين سوف يساهمون في تحقيق العديد من النجاحات في المجال القانوني خلال الفترة القادمة.

وخلال الاحتفالية، تم عرض عدة أفلام تسجيلية توثق الرحلة الأكاديمية للخريجين، أعقبها فعاليات التكريم والتقاط الصور التذكارية.