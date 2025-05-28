شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: طريق مصر/ تشاد يمثل شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية والان مع تفاصيل الخبر

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع أمير إدريس وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق بجمهورية تشاد ، بحضور السفير محمد عبد الكريم سفير جمهورية تشاد واللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري واللواء حسام الدين مصطفى مساعد الوزير للطرق والمهندس احمد العصار رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب

في بداية اللقاء اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على قوة العلاقات التي تربط بين الجانبين والى سعادته بالمشاركة في فعاليات المنتدى الدولي لتطوير البنية التحتية، الذي عُقد في العاصمة التشادية إنجامينا خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025، بمشاركة مصرية رفيعة المستوى ، معربا عن شكره وتقديره للحكومة والشعب التشادي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها الوفد المصرى خلال مشاركته بالمنتدى

واشار الوزير إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قد وجه بتعظيم التعاون مع الدول الافريقية ومنها دولة تشاد الصديقة مشيرا الى ان الشركات المصرية المتخصصة فى مجال البنية التحتية ومشروعات النقل والمناطق الصناعية، التي نفذت مشروعات عملاقة في مصر وخارجها على استعداد تام لتنفيذ مختلف المشروعات في تشاد والمشاركة فى نهضتها التنموية خاصة مع ما تتمتع به الشركات المصرية من إمكانيات كبيرة وخبرة متميزة فى إفريقيا حيث يمكنها تنفيذ المشروعات الكبرى فى العديد من المجالات كالبنية التحتية، ومشروعات النقل ولمناطق الصناعية مشيرا الى التجربة الناجة الحالية لشركة المقاولون العرب في تنفيذ العديد من المشروعات الهامة في مجال البنية التحتية بتشاد وهو يجسد كفاءة وقدرة الشركات المصرية على تنفيذ مختلف المشروعات باعلى مقاييس الجودة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أخر المستجدات الخاصة بمشروع الطريق البري مصر وتشاد (العوينات /إنجامينا بجول 2600 كم ) حيث أشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل إلى أن مصر تولى أهمية قصوى لهذا المشروع الذي يمثل شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية، ومحورًا أساسيًا فى تعزيز التكامل الاقتصادى بين مصر وتشاد مؤكدا على العزم على تذليل كافة التحديات لتنفيذ هذا المشروع الطموح إيمانًا من مصر بأنه سيحدث نقلة نوعية فى حركة التجارة كما تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة باقامة مشروع متكامل لمنتجات اللحوم المختلفة والالبان والجلود المختلفة خاصة مع تتمتع به تشاد من ثروة حيوانية هائلة.

ومن جانبه اعرب وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق بجمهورية تشاد عن سعادته بزيارة جمهورية مصر العربية ومشاهدة حجم التطور الهائل الذي تشهده مصر في شتى المجالات مؤكدا ان التجربة المصرية تجربة رائدة وان الجانب التشادى يولي اهمية كبيرة للتعاون مع الجانب المصري في شتى مجالات النقل للاستفادة من الخبرة الكبيرة لمصر في هذا المجال بالاضافة الى التعاون مع الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والنقل وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بتشاد كما اكد على ان الحكومة التشادية تولي اهمية كبرى للطريق البري مصر تشاد والذي يعتبر جسرا للتعاون التجاري والاقتصادى ليس فقط لهذا الجيل ولكن للاجيال القادمة وسيمثل نقطة انطلاقة هامة وكبرى للتعاون بين البلدين



