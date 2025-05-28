شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مديرة مدارس بورسعيد للحصول على المركز الثانى فى مسابقة العروض المنهجية والان مع تفاصيل الخبر

تشجيعا للمواهب الفنية لطلاب المدارس كرمت هند عابدين مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة الدكتورة شيرين حمدى مدير مدارس بور سعيد القومية لتميز طلاب المدرسة وحصولهم على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة العروض المنهجية للمرحلة الابتدائية وأيضا تقديرًا لجهودها المتميزة وتعاونها المثمر مع الإدارة.

وحضر التكريم هناء مجدى مديرة التعليم الخاص ومارسيل الموجه المالى بالإدارة ومسئول الاتصال السياسى بالإدارة ومصطفى عبد المنعم، موجه التربية الإجتماعية.

وأكدت مديرة الإدارة على تشجيع المواهب بكافة أنواعها الفنية والرياضية والعلمية، فى إطار حرص مديرية التربية والتعليم على اكتشاف الموهوبين فى جميع المجالات.

الجدير بالذكر أن العروض المنهجية أو مسرحة المناهج هي أسلوب تعليمي حديث يعتمد على تحويل المناهج الدراسية إلى مسرحيات أو عروض مسرحية مما يساعد في جعل عملية التعلم أكثر متعة وجاذبية.



تكرم مدارس بورسعيد لحصول الطلاب على المركز الثانى فى مسرحة المناهج



تكريم الدكتورة شيرين حمدى