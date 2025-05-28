شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأطعمة الممنوعة والمسموحة لمرضى التهاب المرارة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة داليا حسن الباحث بمعهد تكنولوجيا الاغذية، إن المرارة هي عضو صغير يشبه الكمثرى، وتقع في الجانب الأيمن من البطن تحت الكبد، حيث تقوم المرارة بتخزين السائل الذي يساعد في هضم الطعام، والذي يُعرف بالعصارة الصفراوية، حيث تُفرغ هذه العصارة في الاثنى عشر ومن ثم إلى الأمعاء الدقيقة.

وأضافت فى تصريحات لها، أن العديد من حالات حصوات المرارة التي تسد الأنبوب المؤدي إلى خارج المرارة تؤدى إلى التهاب المرارة، حيث يتسبب الإنسداد في تراكم العصارة الصفراوية، ما قد يؤدي إلى حدوث التهاب.

وهناك أسباب أخرى قد تؤدى إلى التهاب المرارة، مثل التغيرات في القناة الصفراوية، أو وجود أورام، أو أمراض خطيرة، أو بعض أنواع العدوى.

وإذا لم يتم علاج التهاب المرارة، فقد يتسبب ذلك في مضاعفات خطيرة، مثل تمزق المرارة، مما قد يشكل تهديدًا للحياة، وغالبًا ما يتضمن علاج التهاب المرارة إجراء عملية جراحية لاستئصال المرارة.

أمراض الحوصلة المرارية Gall bladder Diseases:



1- التهاب المرارة وحصوات المرارة:

أكثر الأمراض شيوعا حصوات المرارة والتهاب المرارة، وتحدث غالبا عند السيدات فوق سن الأربعين، والجزء الأكبر من مكونات الحصوات يكون عباره عن كولستيرول ويعتقد أن السبب في ذلك هو أن الكوليسترول في العصارة الصفراوية يترسب ويكون الحصوات في حالة عدم كفاية أملاح الصفراء ومادة الليسثين Lecithin (التي يفرزها الكبد) للمحافظة علي الكوليسترول في صورة سائلة.

الأعراض:

حمي

آلام حادة متقطعة في فم المعدة

عسر الهضم

عدم القدرة على تناول الاطعمه المتبله أو العالية الدهن.

إعياء .

قيء.

في حاله قله إفراز الصفراء في الإثنى عشر أو انسداد القناه الصفراوية قد يصاب المريض بإصفرار في اللون وإسهال مصحوب بالدهنSteatorrhea.

عادةً ما تظهر أعراض التهاب المرارة بعد تناول الطعام، وخاصةً بعد الوجبات الكبيرة أو الدهنية، حيث يُحتمل أن تؤدي هذه الأنواع من الوجبات إلى تفاقم الأعراض.

العلاج الغذائي:

أمراض الصفراء تعالج مبدئيا بعلاج السكري. أما إذا كانت هناك جراحة فيجب تحديد الدهون في الغذاء قبل إجراء العملية لمنع انقباض الحوصلة الصفراوية وبالتالي تقليل الألم- إذا كان المريض يعاني من السمنة تؤجل العملية لحين إنقاص الوزن المناسب.

الأطعمة الممنوعة:

كل الأطعمة المحمرة وجميع أنواع الصوصات والجبن الكامل الدسم وجميع اللحوم العالية الدهن والطيور مثل البط والأوز والفطائر والكيك الدسم والآيس كريم والمكسرات والزيتون.



الاطعمه التي يجب تحديدها:

اللبن يحدد 2 كوب في اليوم.

البيض واحدة في اليوم .

لحم احمر أو سمك خالي الدهن مره / اليوم .

زبده اورجرين نصف ملعقه كبيره / اليوم .

2- التهاب المرارة المزمن:



هناك نوعين من التهاب المراره المزمن :

النوع الأول: تكون أعراضه متشابهة مع التهاب المرارة الحاد البسيط ولكن بطريقة مستمرة ومزمنة فيشكو المريض من الألم بالجهة اليمنى من البطن إلى درجة يصعب لمسها مع ارتفاع في درجة الحرارة، وقد يصاحبه وجود إصفرار في العين، وقد يحدث اضطرابات بالهضم بصورة مختلفة.

اما النوع الثاني من التهاب المرارة المزمن: فنجد أن المريض يكون غالبا بدين ويشكو من اضطرابات هضمية ودائما ما يشعر بالامتلاء والانتفاخ ووجود حموضة بالمعدة بعد الأكل وعدم القدرة نهائيا على تناول الأطعمة الدهنية لأنها تزيد مما يشكو به . وإذا كان التهاب المرارة المزمن مصحوبا بوجود حصوات فإنه بالجراحة واستئصال المرارة يشعر المريض بالراحة الكاملة.

ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن السائل المراري هام جدا فهو يساعد على امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون كفيتامين (أ ،د ، ه ،ك ) كما أن هذه الفيتامينات تساعد على تنشيط إفراز السائل المراري بعد استئصال المرارة وتسيطر على الجراثيم. كل هذه الوظائف باقية بعد استئصال المرارة، ولكن ما قد يختفي بعد إجراء عملية الاستئصال هو تركيز الإفراز، ولكن وظيفة السائل المراري باقية ولكن بصورة مخففة.

العلاج الغذائي:

يجب في حالة التهاب المرارة المزمن بعد إجراء الجراحة أو بعد دون استئصال أو إجراء جراحة، أن نلتزم بنظام غذائي يحتوي على وجبات سهلة الهضم ولا تحتاج إلى تركيز في إفراز العصارة المرارية.

الأطعمة المسموح بها اللحوم الحمراء الخالية من الدهن كاللحم البتلو- السمك غير الدسم كالبلطي والمكرونة- الفراخ (صدر الدجاجة)- الأرانب- اللبن المنزوع الدسم- الجبنة القريش- الخضروات والفاكهة فيما عدا الممنوعة- الأصناف الحلوة الخالية من البيض والمواد الدهنية- الخبز- البقسماط الجيلي.

الاطعمه الممنوعة: اللحم الضأن -الاسماك المدهنة- الزبدة- الكريمة- الكرنب- القرنبيط -البصل الفجل- الفلفل الأخضر- الفول والبقول عامة – الباذنجان- البطيخ- الشمام- الفول السوداني- المكسرات والشيكولاته –والمحمرات- والمقليات والمخللات- والمسطردة – والمايونيز. ‏