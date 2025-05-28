شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل بمرتبات تصل لـ15 ألف جنيه شهريا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات الراغبين في التقديم على 115 فرصة عمل، لدى إحدى الشركات العاملة في مجال التطوير والتجارة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، وذلك ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية التى تصدرها وزارة العمل.

وأوضحت أن الوظائف المتوفرة، هي:

1- 20 مدير كافيه، بمرتبات 15 ألف جنيه، ويستلزم للتقديم وجود 5 سنوات خبرة.

2- 10 مساعد مدير، بمرتبات 10 آلاف و200 جنيه، ويستلزم للتقديم وجود خبرة 4 سنوات.

3- 15 مشرف وردية، بمرتبات 8 آلاف و900 جنيه، ويستلزم للتقديم وجود خبرة سنتين.

4- 30 مضيف "من الجنسين" بمرتبات 7600 جنيه.

5- 40 باريستا "من الجنسين" بمرتبات 7600 جنيه.



شروط التقديم:

- مؤهل عالى – فوق المتوسط – متوسط.

- السن من 21 : 40 سنة.

- مواقع العمل بفروع: المعادى، مصر الجديدة، التجمع، مدينتي، زايد، وسط البلد.

وأوضحت الوزارة، أن التقديم على هذه الفرص متاح خلال شهر مايو 2025، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على www.manpower.gov.eg.