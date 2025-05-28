شكرا لقرائتكم خبر عن 93% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة الإتجار في المستحضرات الطبية المجهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة الإتجار في المستحضرات الطبية مجهولة المصدر، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة الإتجار في المستحضرات الطبية مجهولة المصدر.

وأيد 93% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الإتجار في المستحضرات الطبية مجهولة المصدر، بينما عارض 7% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الإتجار في المستحضرات الطبية مجهولة المصدر.



