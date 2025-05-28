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93% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة الإتجار في المستحضرات الطبية المجهولة

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  • 93% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة الإتجار في المستحضرات الطبية المجهولة 1/2
  • 93% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة الإتجار في المستحضرات الطبية المجهولة 2/2

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة الإتجار في المستحضرات الطبية مجهولة المصدر، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة الإتجار في المستحضرات الطبية مجهولة المصدر.

وأيد 93% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الإتجار في المستحضرات الطبية مجهولة المصدر، بينما عارض 7% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الإتجار في المستحضرات الطبية مجهولة المصدر.


 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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